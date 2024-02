Essenrode. Der Chor Essenrode hatte am Wochenende zum Rudelsingen eingeladen. Dabei standen so einige Gassenhauer auf dem Programm.

Singen macht Spaß, wirkt womöglich befreiend und setzt Emotionen frei – so erlebten es am Samstag in Essenrode die Gäste der Aktion „Wir singen im Rudel“. Anlässlich seines 175-jährigen Bestehens hatte der Chor Essenrode zum gemeinsamen Singen in die örtliche Sporthalle eingeladen.