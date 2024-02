Helmstetdt. Wie soll sich der Landkreis Helmstedt in Zukunft entwickeln? Entscheidungen sollen 2024 getroffen werden. So sieht der Fahrplan aus.

Nachdem 2023 die Bürger zur Zukunft des Landkreises befragt wurden, ist nun die Politik dran. Im Ausschuss für Wirtschaft und Strategie haben die Projektverantwortlichen erklärt, wie es weitergehen soll, schreibt der Landkreis in einer Mitteilung. In vier Phasen soll die Kreispolitik demzufolge „noch in diesem Jahr zu wegweisenden Entscheidungen“ für die künftige strategische Ausrichtung des Kreises gelangen.

Am Anfang stehe die Analyse der Potenziale im Landkreis, basierend auf der Auswertung der Bürgerbeteiligung mit Politik und Verwaltung. Anschließend solle die allgemeine strategische Richtung der Kreisentwicklung bestimmt werden. Schließlich würden konkrete langfristige Ziele definiert. Und bis zum Ende dieses Jahres sollen kurzfristige Ziele für bestimmte kommunale Leistungen festgelegt werden.

Vorbereitet würden die Entscheidungen in Workshops in sechs Fachgruppen: Sicherheit und Ordnung, Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport, Wirtschaft und Tourismus sowie Gestaltung der Umwelt. In diesen Gruppen sollen alle Kreistagsabgeordneten, betroffene Akteure auch aus den Kommunen und Experten Vorschläge für neue strategische Ziele erarbeiten, heißt es.

Erste Ergebnisse zur Zukunft des Landkreises Helmstedt sollen im August präsentiert werden

Mitte April geht es los mit den Workshops, heißt es. Im August sollen im Kreisausschuss dann erste Ergebnisse präsentiert werden, bevor im September Beschlüsse über die neuen Ziele anstehen. Das Herunterbrechen der langfristigen Ziele auf konkrete kurzfristige Ziele solle möglichst Ende des Jahres vom Kreistag beschlossen werden. „Wir wollen die neue strategische Ausrichtung des Landkreises mit dem Haushalt 2026 umsetzen. Den müssen wir 2025 rechtzeitig beschließen“, wird Landrat Gerhard Radeck zitiert. „Gleichzeitig wollen wir auch sorgfältig arbeiten.“

Parallel zur Erarbeitung des Kreisentwicklungskonzeptes läuft der Mitteilung zufolge noch ein weiteres Projekt, das ebenfalls im Ausschuss für Wirtschaft und Strategie vorgestellt worden sei. Zehn Studierende der Kommunalen Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen HSVN befassen sich im Rahmen ihres Studiums mit „Visionen für den Landkreis Helmstedt“, heißt es. Sie würden sich voraussichtlich im April und Mai auch vor Ort ein Bild machen und Projekte und Ideen entwickeln, die ebenfalls Eingang finden könnten in das Entwicklungskonzept.

Über alle Phasen und Ergebnisse des Entwicklungskonzepts informiert der Landkreis unter www.landkreis-helmstedt.de/kreisentwicklung.

