Helmstedt. Am zweiten Jahrestag des russischen Angriffskrieges setzt Lyriker Johann Voß ein eindringliches Zeichen für Frieden und Freiheit.

Johann Voß ist ein Mahner, Kämpfer für den Frieden, ein Widerständler gegen alles, was Freiheit, Gerechtigkeit, Demokratie und den Frieden gefährdet. Er tut das mit Gedichten und Liedern. So auch am Samstagvormittag auf dem Markt in Helmstedt. Dorthin hatte er zum Gedenken an den verstorbenen russischen Oppositionellen Alexej Nawalny geladen. Keine 20 Menschen waren gekommen. Doch Voß tut es der Sache wegen: „Eine innere Stimme sagt mir, dass ich weitermachen muss.“ Da hatten sie bereits alle Rosen vor dem Bild Nawalnys abgelegt und für die ukrainische Aktivistin Victoria Novikova gesammelt. Sie ist auf der Suche nach von Russen verschleppten ukrainischen Kindern, um sie zu zurückzubringen.