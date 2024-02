Helmstedt. Von der verrückten Idee am Küchentisch zur eigenen Firma: Welche Hilfe das Beratungsnetzwerk der Wirtschaftsregion Helmstedt bietet.

Das Beratungsnetzwerk für Gründungen im Landkreis Helmstedt, initiiert durch die Wirtschaftsregion Helmstedt GmbH, gibt am Dienstag, 12. März, von 16 Uhr an Tipps zum Schritt in die Selbstständigkeit.

„Selbstständig, aber wie?“ ist die Überschrift dieses kostenfreien Impulsnachmittags. „Der Weg in die Selbständigkeit beginnt häufig mit einer ersten, manchmal verrückten Idee am Küchentisch oder der Garage“, heißt es in der Ankündigung. „Dahinter steht der Wunsch sein*ihr eigener Chef*in zu sein und sich selbst zu verwirklichen.“

Überblick über die verschiedenen Modelle der Selbständigkeit

Doch wie geht es weiter, wenn die Idee da ist? Die Info-Veranstaltung des Beratungsnetzwerks gibt einen ersten Einblick, welche Grundlagen wichtig sind, welche verschiedenen Modelle der Selbständigkeit es gibt und auf welche Besonderheiten geachtet werden muss.

Commerzbank, IHK und „StartUp Niedersachsen geben in Helmstedt Tipps

Gegliedert ist der Impulsnachmittag in drei Themenbereiche: Über „10 Schritte zur Existenzgründung“ referiert Daniel Schulz von der Commerzbank. Wie das „Gründen im Nebenerwerb“ gelingen kann, erklärt Uwe Heinze von der IHK Braunschweig. Um das erfolgreiche Gründen im ländlichen Raum mit Unterstützung von „StartUp Niedersachsen“ geht es im Vortrag von Samir Roshandel von der gleichnamigen Start-up-Plattform.

Teilnehmen an der Veranstaltung können alle Gründungsinteressenten sowie Junggründerinnen und -gründer. Anmeldungen sind bis zum 8. März möglich bei Andrea Gerlach von der Wirtschaftsregion Helmstedt (WR) per E-Mail an andrea.gerlach@wr-helmstedt.de, oder direkt über die Homepage wr-helmstedt.de/veranstaltungen.

Vier Wochen später, am 9. April, findet dann ein „Marktplatz: Gründung und Nachfolge“ statt, bei dem Teilnehmer an verschiedenen Beratungsständen ganz individuelle Informationen und Antworten auf ihre Gründungsfragen erhalten.

red