Helmstedt. Die Stadt sperrt den südlichen Teil der Helmstedter Leuckartstraße ab nächster Woche komplett. Wo deshalb nicht mehr geparkt werden darf.

Noch Anfang Februar rechnete die Helmstedter Stadtverwaltung damit, dass die Tiefbauarbeiten rund um den künftigen Edeka-Markt an der Braunschweiger Straße erst nach Ostern beginnen können. „Doch die Baufirma sah sich kurzfristig in der Lage, früher mit dem Kanalbau zu beginnen. Diesen Zeitvorteil wollen wir nutzen.“ Das teilte Helmstedts Erster Stadtrat Henning Konrad Otto in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses mit. Die Kanalbauarbeiten sollen demnach am Mittwoch starten.