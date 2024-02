Lelm. Hochschwanger ist die heute 31-Jährige vor fast zwei Jahren nach dem Angriff Russlands geflohen. Klein-Egors Vater kämpft an der Front.

Wo anfangen, und wo aufhören? Wie soll man zwei Jahre Krieg, Flucht und Ängste zusammenfassen? Wie kann Iryna Tsado auch nur annähernd begreiflich machen, was sie seit Beginn des Angriffskriegs durch Russland auf die Ukraine durchlebt hat? Es geht eigentlich nicht. Hochschwanger hat sie ihre geliebte Heimat verlassen und eine risikoreiche Flucht in ein Land gewagt, in dem sie eigentlich nie leben wollte.