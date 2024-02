Helmstedt. Zum zweiten Mal findet ein Dichter-Wettbewerb im Pferdestall statt. Auch Titelverteidigerin und Ex-Helmstedterin Kaya Finn reimt Klartext.

Fans des Poetry-Slams dürfen sich freuen, denn der beliebte Dichter- und Dichterinneninnenwettstreit geht in die nächste Runde, teilt die Stadt mit: Am 1. März ab 20 Uhr kann man auf der Bühne des Pferdestalls wieder eine Auswahl der derzeit aktivsten und erfolgreichsten Slammer und Slammerinnen der Szene sowie der vielversprechendsten Newcomertalente erleben. Egal ob lyrisch gereimt, komisch erzählt, ob Raptext oder Comedy, beim Slam ist alles erlaubt, was mit Stimme und Sprache möglich ist. Und das Beste: Das Publikum bestimmt, wer den Abend als Dichterkönig oder -königin des 2. Poetry-Slam im Pferdestall Helmstedt verlässt.