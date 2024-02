Essenrode. Der Essenroder Chor besteht 175 Jahre. Er ist ein Beispiel dafür, wie es trotz Problemen gelingen kann, eine Auflösung abzuwenden.

Der Chorgesang war einst auch im ländlichen Raum weit verbreitet. Doch schon länger haben viele Chöre Nachwuchssorgen, etliche haben sich aufgelöst. In Essenrode hingegen ist der Chor ein vitaler Klangkörper, dem sich auch in jüngerer Vergangenheit neue Mitglieder angeschlossen haben und der nun in diesem Jahr sein 175-jähriges Bestehen feiert.