Jerxheim. Wohngemeinschaft statt Pflegeheim: Hanna Kebernik (83) erzählt von ihrem Neustart in der WG in Jerxheim und verrät, was sie vermisst.

Hier kann nicht jeder hereinspazieren, wie er will. Die neue Senioren-Wohngemeinschaft im früheren Haus am Heeseberg hat eine eigene Wohnungstür. „Und eine Klingel und man fragt, ob man hereinkommen darf“, erläutert Susann Wedde beim Rundgang durchs Haus. Das sei anders als im Pflegeheim. Die Menschen, die hier leben, legen zu einem guten Teil selbst die Regeln fest, die hier gelten. Offene Zimmertür heißt: Ich bin da und habe nichts dagegen, wenn jemand vorbeischaut. Nach dem Mittagessen sind fast alle Zimmertüren verschlossen. „Mittagsruhe“, sagt Susann Wedde. Sie klopft trotzdem bei Hanna Kebernik an, die nichts von diesem Besuch ahnt. Auf dem Tisch liegen ihr Strickzeug und die Braunschweiger Zeitung. „Die von Montag“, erzählt Hanna Kebernik später.