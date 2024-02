Helmstedt. Marion Korth in der Kolumne „Hallo Helmstedt“ über Zufallsfunde am Wegesrand, die erst jetzt erkennen lassen, was in ihnen steckt.

Als Kind habe ich Überraschungstüten – die Vorgänger der Überraschungseier – geliebt. Von außen war nicht zu sehen, welche Schätze sie enthalten. Vorzugsweise Plastiktiere, entweder Kühe und Schweine oder Löwen und Zebras.