Helmstedterin. Die Landkreis-Helmstedterin hat uns von den Reaktionen auf ihr Date im Fernsehen erzählt und einen Blick hinter die Kulissen gewährt.

Auch in Zeiten von Youtube und Co. ist es immer noch etwas Besonderes, im Fernsehen zu sein. Diese Erfahrung hat Virginia Kapalla aus Flechtorf gemacht. Die 32-Jährige war vor Kurzem Protagonistin der Sendung „First Dates Hotel“, die von dem bekannten Koch Roland Trettl auf Vox moderiert wird. Bei einem Blind Date lernte sie Vincenzo aus Hannover kennen – begleitet von zahlreichen Kameras. Dass das nicht unbemerkt blieb, zeigte sich spätestens am Abend der Ausstrahlung. „Mein Handy ist explodiert“, erzählte uns Virginia.