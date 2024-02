Helmstedt. Beim politischen Aschermittwoch der CDU in Helmstedt gab es stehende Ovationen für Wolfgang Bosbachs kritische Rundumschau.

Puh, das war ein Ritt. Am Mittwochabend ging es beim politischen Aschermittwoch der CDU im Helmstedter Schützenhaus einmal kreuz und quer durch Deutschland. Gastredner Wolfgang Bosbach verblüffte seine Zuhörerinnen und Zuhörer mit dem Bekenntnis, warum ihn der Gedanke an Pferde, die keinen Gurkensalat fressen, mit Zuversicht erfüllt, welche Zettelbotschaften er in einem Hotel im Oman erhielt und warum seiner Meinung nach auch unbequeme Themen nicht tabuisiert, sondern angesprochen werden müssen. Der einstige CDU-Bundespolitiker erhielt stehende Ovationen für seine Rede.