Lehre. Wegen hoher Nachfrage weitet der Regionalverband das flexible Nahverkehrsangebot aus – anderswo in der Region ist das ganz anders.

In der Samtgemeinde Baddeckenstedt wurde das „Flexo“-Nahverkehrsangebot vergangenes Jahr eingestellt, in Wolfsburg werkeln die Verantwortlichen seit zwei Jahren an der Einführung des flexiblen Bedienangebotes. In der Gemeinde Lehre hingegen werden die Betriebszeiten des Flexo-Verkehrs nun ab dem 4. März ausgeweitet.