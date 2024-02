Helmstedt. Staatssekretärin Christine Arbogast eröffnet die 7. Helmstedter Hospiztage. Im Gespräch sagt sie, warum ihr das wichtig ist.

Am Donnerstag eröffnen Landrat Gerhard Radeck und Christine Arbogast, Staatssekretärin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung des Landes Niedersachsen, die 7. Helmstedter Hospiztage.In den neuen Räumen des Vereins in der Braunschweiger Straße. Dort wird eine Wanderausstellung zu sehen sein, in deren Mittelpunkt das Nachdenken über das Thema „Wie geht gutes Sterben?“ steht.