Helmstedt. Wirklich toll fand die Jugendhilfe Elisabethstift in Helmstedt ihren Ausblick nicht. Kreativ haben die Gruppen Abhilfe geschaffen.

Eines hat den Menschen in der Jugendhilfe-Einrichtung des Elisabethstifts in Helmstedt eigentlich schon seit ihrem Einzug 2009 an der Kybitzstraße nicht gefallen: der Ausblick auf die ständig beschmierte Mauer in der Krummen Gasse. „Graffitis, Schmierereien – es sah einfach nicht schön aus“, erinnert sich Melanie Keck, Gruppenleiterin einer der drei Tagesgruppen. Doch statt nur darüber zu meckern, hat sich die Einrichtung Gedanken gemacht und eine kreative Lösung für eine Verschönerung gefunden.