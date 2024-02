Schöningen. Mit der Faust und einer Bierflasche ist ein Mann am Samstag in Schöningen schwer im Gesicht verletzt worden. Wer war der Angreifer?

Blutüberströmt ist ein 43-jähriger Mann am frühen Sonnabendmorgen ins Krankenhaus gebracht worden. Zuvor war er in der Straße Neuetor in Schöningen mit einem anderen Mann aneinandergeraten. Der Streit soll bereits in der Bar begonnen haben, bevor die Auseinandersetzung auf der Straße mit Gewalt ausgetragen wurde.