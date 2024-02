Helmstedt. Zum 14. Mal fand die Poolparty im Juliusbad in Helmstedt statt. Dass es keine Arschbomben gab, hatte einen guten Grund.

An ihrem Lauf über das Wasser müssen sie dann doch noch arbeiten. Über 350 junge Leute feierten am frühen Samstagabend im Juliusbad Helmstedt mächtig ab. Dort fand die 14. Poolparty statt. Den Takt gab DJ Nick vom Zephyrus-Discoteam an.