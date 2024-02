Süpplingen. Hunderte nehmen an der zweiten großen Protestfahrt teil. Die Teilnehmer eint vor allem die Verärgerung über die Arbeit der Ampel.

Wie angekündigt pünktlich um 17 Uhr rollte die riesige Fahrzeug-Kolonne am Samstag aus Süpplingen zu ihrem Protestzug durch einen Teil des Landkreises Helmstedt los. Angesichts der Masse an Fahrzeugen fast eine organisatorische Meisterleistung. Diese hatten sich in der Breiten Straße aufgereiht und reichten bis über die Bahngleise bei Frellstedt. Wie viele es waren? Wie bei der ersten Fahrt gab es auch diesmal von Polizei und Organisatoren unterschiedliche Aussagen dazu.