Flechtorf. Der 17 Jahre alte Jugendliche ist von verschiedenen Krankheiten gezeichnet. Doch das alleine macht seine Geschichte nicht aus.

Am 2. März wird Leon 18 Jahre alt. Zu erwarten war das nicht zwingend. Denn der Jugendliche ist von multiplen Krankheiten gezeichnet. Eine verkürzt wahrscheinlich sein Leben. Wann die Stunde kommt, ist nicht klar. Zu wenig ist erforscht, was ihn quält. Und vermutlich wird es ein Zusammenspiel der verschiedenen Krankheiten und ihrer Symptome sein. Seine Pflegeeltern Christine Walf-Kirsch und Heinz Kirsch stehen ihm zur Seite. Bei ihnen in Flechtorf ist Leon seit 2015 zu Hause. Damals war er neun Jahre jung und hatte bereits eine Odyssee hinter sich. Nun lebt er ein Leben auf Abruf. Wir haben Leon in Flechtorf besucht. Dies ist Teil eins der Geschichte eines Jungen mit unklarer Perspektive aber mit Plänen.