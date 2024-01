Königslutter. Aus der einstigen Justizvollzugsanstalt ist eine Basis für Umwelt- und Naturfragen geworden. Doch ein Akteur ist jetzt ausgezogen.

Zugegeben, der Name klingt zunächst etwas sperrig: Ökologische Nabu-Station Aller/Oker, kurz Önsa. Ihre Aufgabe: Naturschutzgebiete zu betreuen, sie zu entwickeln und zu pflegen und damit die biologische Vielfalt zu erhalten. Die Önsa wurde 2018 in der Umweltburg Königslutter von SPD-Landesminister Olaf Lies eröffnet, damals zuständig für das Ressort Umwelt. Es war erst die landesweit dritte Station, die Niedersachsen mit finanziellen Mitteln unterstützte. Nun ist die Önsa aus Königslutter weg und hat sich in Braunschweig eine neue Heimat gesucht.