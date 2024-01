Schöningen. Liebe allein reicht nicht. Die Hochzeitsprofis sagen, was es vom Gästebuch über Brautmode bis hin zu Musik und Deko zu bedenken gibt.

Kristina Kürschner sitzt eigentlich an der Quelle. Wenn sich jemand mit Brautkleidern auskennt, dann sie. Vor fünf Jahren hat sie ihre kleine, aber feine „Brautique“ in Helmstedt eröffnet. Bei der Hochzeitsmesse am Sonntag auf dem Klostergut St. Lorenz verriet sie allerdings: „Ich selbst habe nicht in Weiß geheiratet, sondern bislang nur standesamtlich.“ In diesem Jahr soll sich das aber ändern. Eine romantische Gartenhochzeit haben sie und ihr Mann geplant. Verheiratet sind die beiden schon seit zehn Jahren. „Aber damals war ich hochschwanger und dann kamen Kind zwei und drei“, erzählt Kristina Kürschner, wie es dazu kam.