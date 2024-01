Helmstedt. Koordinierte Protestaktionen der Bauern soll es in nächster Zeit nicht geben. Allerdings sind Spontanaktionen nicht ausgeschlossen.

Am Donnerstag sah man Landwirte mit ihren Treckern auf Brücken über der Autobahn oder neben der Piste stehen. Sie bekundeten damit ihre Solidarität mit den LKW-Fahrern auf ihrem Weg zur Demonstration in Berlin. Mancher Helmstedter Landwirt war selber in Berlin, denn dort läuft die „Grüne Woche“, und auch dort protestierten sie gegen die Entscheidungen der Regierung. Wie aber geht es nun weiter, nachdem sich der Haushaltsausschuss auf den Haushalt 2024 geeinigt hat und zum Beispiel an der schrittweisen Abschaffung der Agrardieselrückvergütung festhalten will? Unter anderem war das einer der Auslöser für die Proteste der Landwirte, denen sich etwa Handwerker, Dienstleister oder auch Speditionen angeschlossen hatten. Zufrieden mit dem Erreichten? Wohl nicht.