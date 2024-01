Helmstedt. Die morgendliche Müllabfuhr veranlasst unseren Redakteur Markus Brich zu Gedanken über Gebühren und Gefrorenes.

Alles wird teurer. Das wird auch der Blick auf den Bescheid für die Abfallgebühren zeigen, den der Landkreis in diesen Tagen an die Grundstückseigentümer versendet. So wird beispielsweise der Bioabfall nach der Gebührenanhebung mit rund 10 Prozent mehr zu Buche schlagen. Daran musste ich gestern Morgen denken, als das Müllfahrzeug vor unserer Haustür hielt, um die Grüne Tonne zu leeren.