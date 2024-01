Schöningen. Der 45-jährige Täter hat am Donnerstag in Schöningen mehrere Straftaten begangen. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam.

Ein 45-jähriger Mann hat am Donnerstagnachmittag in Schöningen mehrere Straftaten begangen. Laut einer Pressemitteilung der Polizei beobachtete eine Zeugin, wie der Täter mehrere Kleidungsstücke auf einem Kleiderständer vor einem Geschäft in der Niedernstraße gestohlen hatte. Sie alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten den Täter fassen und stellten neben den gestohlenen Kleidungsstücken weiteres Diebesgut fest.

Der stark alkoholisierte Täter war zuvor bereits durch Pöbeleien und aggressives Verhalten im Innenstadtbereich aufgefallen. Während der Kontrolle zeigte er sich unkooperativ und beleidigte die Beamten mehrfach. Um weitere Straftaten zu verhindern, nahm die Polizei den Täter in Gewahrsam.

