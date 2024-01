Helmstedt. Photovoltaik wird auch in Helmstedt immer beliebter. Doch bei der Umsetzung treten immer wieder Probleme auf. Wir haben nachgeforscht.

Solarstrom ist ein wichtiger Bestandteil der Energiewende. Doch mit dem Anschluss neuer Photovoltaik-Anlagen an das Stromnetz hakt es offenbar. Nicht selten vergehen nach abgeschlossener Montage mehrere Monate, bis eine neue Anlage in Betrieb gehen kann. Das hat unterschiedliche Gründe, die – so ergab es unsere Recherche - bei allen Beteiligten liegen.