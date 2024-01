Helmstedt. In der Neumärker Straße ist es Freitag kurz nach Mitternacht zu einem Einbruch gekommen. Zeugen beobachten die Tat.

In der Nacht zu Freitag sind Unbekannte in ein Juweliergeschäft in Helmstedt eingebrochen. Laut Polizeimitteilung alarmierten zwei Zeugen unabhängig voneinander gegen 1.25 Uhr die Polizei. Noch während der Notrufe flohen die vier Täter in Richtung Braunschweiger Straße.

Die Polizei fahndete umgehend nach den Tätern, konnte sie jedoch nicht ausfindig machen. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass die Einbrecher Schmuck von bisher unbekanntem Wert gestohlen hatten.

Nun bittet die Polizei um Schilderungen weiterer Zeugen oder sachdienliche Hinweise: (05351) 5210.

