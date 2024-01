Querenhorst. In der Samtgemeinde Grasleben versuchen zwei Männer, in eine Tankstelle einzubrechen. Polizisten finden die fliehenden Täter.

In Querenhorst haben zwei Männer versucht, in eine Tankstelle einzubrechen. Das teilt die Polizei mit. Demnach bemerkten Zeugen gegen 23.05 Uhr laute Geräusche vom Gelände an der Helmstedter Straße. Kurz darauf löste die Alarmanlage der Tankstelle aus. Eine Scheibe war eingeworfen worden. Die beiden Täter flohen zu Fuß in Richtung Groß Sisbeck.

Polizei findet fliehende Tankstelleneinbrecher bei Querenhorst

Polizeibeamte fahndeten in der Umgebung nach den zu der Zeit noch Unbekannten - und trafen sie zwischen Querenhorst und Groß Sisbeck an. Sie nahmen die beiden 22- und 19-jährigen Männer in Gewahrsam. Es stellte sich heraus, dass gegen den älteren der Beiden ein Haftbefehl vorlag. Daraufhin nahmen ihn die Polizisten fest.

red