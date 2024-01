Königslutter. Im Frauenkulturmuseum lagern textile Schätze. Darunter: Unterwäsche und Monatshygiene aus vergangenen Jahrzehnten. Blick ins Archiv.

Was tun, wenn das Blut kommt? Bevor es Binden, Tampons oder Menstruationstassen gab, also so richtig lange vorher, muss den Frauen das Blut an den Beinen heruntergelaufen sein. Praktisch, dass sie ja meist Röcke trugen. Aber das machte dann wohl doch Dreck, und man konnte auf den Blutlachen so leicht ausrutschen. Also setzte man dann zum Teil auf Stoffe oder Moos, die am Körper platziert wurden.