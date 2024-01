Glentorf. Glentorfer erinnern sich an eine Zeit, in der die Winter so frostig waren, dass Eislaufen kein Problem war.

Nicht nur wie von uns berichtet in Helmstedt oder Schöningen hatten in früheren Zeiten Jung und Alt viel Spaß beim Schlittschuhlaufen auf zugefrorenen Gewässern. Auch aus Glentorf erreichten uns nun Meldungen, dass dort im Winter oft mächtig „Eisbetrieb“ herrschte.