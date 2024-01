Schöningen. In vielen Mails berichten verärgerte Bürgerinnen und Bürger über Telefonstörungen. Sie fühlen sich von der Telekom im Stich gelassen.

Frust und Ärger sprechen aus den Mails, die die Redaktion aus dem Landkreis Helmstedt erreicht haben. Über Wochen und Monate sind danach Telekom-Kunden und ihre Angehörigen vertröstet worden. Telefone funktionieren gar nicht oder nicht verlässlich, zum Teil scheinen sogar Internet-Verbindungen betroffen zu sein. Ursache für die gestörten Festnetzanschlüsse ist angeblich das Wetter. „In Schöningen wurde eines unserer Kabel an mehreren Stellen durch eindringendes Wasser beschädigt“, hatte Telekom Pressesprecher Nico Göricke auf unsere Anfrage hin mitgeteilt. Die aktuelle Wetterlage mit Hochwasser, Dauerregen und Bodenfrost erschwere die für die Reparatur erforderlichen Tiefbauarbeiten erheblich, beziehungsweise mache sie unmöglich. Lars Marschalleck, der das Problem am Beispiel der gestörten Telefonleitungen im Sozialkompetenzzentrum in Schöningen öffentlich gemacht hatte, bezweifelt diese Darstellung.