Grasleben. In den Samtgemeinden Velpke und Grasleben gibt es unterschiedliche Investitionsschwerpunkte: Bewegt werden Millionen von Euro.

Investitionsschwerpunkte in unterschiedlicher Ausprägung setzen die Samtgemeinden Grasleben und Velpke in diesem Jahr in den Bereichen Schule und Kindertagesstätten, Brandschutz- und Hilfeleistungswesen sowie in Sport- und Freizeitanlagen. Wie in den meisten Grundzentren des Landkreises so muss auch in Grasleben die Grundschule für einen Ganztagsbetrieb, der ab 2026 gesetzlich vorgeschrieben ist, vorbereitet werden. In diesem Jahr sind 343.000 Euro für Planungsleistungen im Haushalt vorgesehen. Für die bauliche Umsetzung in 2025 sind dann 1,3 Millionen Euro veranschlagt.