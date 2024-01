Lehre/Süpplingen. Mehrere Großprojekte stehen in Lehre und Nord-Elm auf dem Plan. Die Gemeinde und die Samtgemeinde haben außerdem etwas gemeinsam.

Der Kampf gegen die Verschuldung und mangelnde Finanzausstattung sind auch in der Einheitsgemeinde Lehre und der Samtgemeinde Nord-Elm stete Begleiter von Kommunalpolitik und Verwaltung. Ungeachtet dessen wollen und müssen die Verantwortlichen in die kommunale Infrastruktur alljährlich investieren – einerseits, um gesetzlichen Vorgaben nachzukommen, andererseits wollen die Kommunen ihren Status als attraktiver Lebens- und Wohnort nicht gefährden. So sind beide Kommunen auf Grund gesetzlicher Vorgaben angehalten, ab dem Jahr 2026 ihre Grundschulstandorte ganztagstauglich herzurichten. Es müssen Millionenbeträge investiert werden. Wegen der defizitären Kassenlage müssen die anfallenden Kosten über Kredite finanziert werden.