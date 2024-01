Schöningen. Im Sozialkompetenzzentrum Schöningen sind mehrere alte Menschen nicht mehr erreichbar, auch das Notrufsystem ist tot. Eine Fehlersuche.

„Der gewünschte Gesprächspartner ist vorübergehend nicht zu erreichen.“ Diese automatische Ansage bekommen Anrufer zu hören, die Lars Marschallecks Mutter telefonisch erreichen möchten. Die Störung besteht nicht erst seit ein paar Tagen, sondern seit mittlerweile mehr als zwei Monaten. Lars Marschalleck hat den Fall offiziell bei der Telekom gemeldet, hat sich darüber geärgert, wie zäh die Fehlersuche in Gang kam, wie schwierig es ist, überhaupt einen Ansprechpartner zu erreichen. Er hing in Ansageschleifen fest, wurde mehrmals vertröstet und hat sich schließlich an unsere Redaktion gewandt sowie den Fall bei der Bundesnetzagentur gemeldet. Wir haben bei der Recherche herausgefunden: Das Problem ist viel, viel größer und reicht weit über Schöningen hinaus.