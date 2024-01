Räbke. Chorsänger aus Räbke und Braunschweig auf großer Reise. Mitglieder der Propsteikantorei Königslutter bereisen gemeinsam Neuseeland.

Eine Reise durch Neuseeland ist als solche schon ein prägendes Ereignis. Aber dann gleich in einer Sechsergruppe, deren Mitglieder sich bis dahin als Teil der Propsteikantorei Königslutter wohl kannten, aber doch nicht befreundet waren. Heute sind sie es. Und Schuld daran ist ihre Reise, deren Eindrücke sozusagen die bindenden Elemente der Freundschaft sind. Die singenden Touristen sind Edeltraud und Henning Schäfer aus Räbke, Dorothee und Peter Recke sowie Christa und Rolf Bleeke aus Braunschweiger Stadtteilen, wobei die Gruppe Christa Bleeke als die gute, nicht singende Seele bezeichnete, ihre Reiseleiterin mit dem Überblick. Wir treffen sie bei den Schäfers daheim. Die Bleekes waren digital zugeschaltet. Auf dem großen Tisch in der Stube des Hofes dicke Fotobücher, Erinnerungen an eine außergewöhnliche Reise. Dies ist der zweite Akt der singenden und klingenden Reisegeschichte.