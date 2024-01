Helmstedt. Besonders ukrainische Geflüchtete seien bereit zu arbeiten, sagt der Chef der Helmstedter Agentur für Arbeit. Nun seien Firmen gefragt.

Die Führung der Agentur für Arbeit Helmstedt appelliert in einer Pressemitteilung an die Unternehmen des Landkreises, mehr Geflüchtete einzustellen. Besonders Ukrainerinnen und Ukrainer könnten oftmals ein gutes Sprachniveau vorweisen, würden aber zu selten eingestellt. Arbeitsagentur und Jobcenter wollen nun beratend für die Unternehmen zur Stelle sein. Besonders Personen mit einem Sprachniveau von mindestens A2, sollen im Fokus der Vermittlungsbemühungen stehen. Das Niveau A2 definiert der gemeinsame europäische Referenzrahmen als grundlegende Sprachkenntnis, in der sich Nicht-Muttersprachler elementar verständigen können.

„Die Integration in Arbeit und Ausbildung von Menschen mit Fluchthintergrund steht nicht erst seit dem Jobturbo, der auf dem Arbeitsmarktgipfel im Oktober vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) ausgerufen wurde, bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Fokus“, erläutert Heike Bannach, Geschäftsführerin des Jobcenters Helmstedt die Ziele des Jobturbos. Die Integration in Arbeit aller Menschen im Bürgergeldbezug sei zwar im täglichen Fokus der Arbeit, der aktuelle Aktionsplan habe aber besonders Geflüchtete im Blick, die bereits Integrationskurse absolviert hätten.

Jobcenter Helmstedt will aktiv vermitteln

Der jetzige geschlossene Aktionsplan des BMAS hat vor allem geflüchtete Menschen im Fokus, die ihre Integrationskurse absolviert haben. Bannach weiter: „Vor allem Ukrainerinnen und Ukrainer sind es, die jetzt mit einem oft schon brauchbaren Sprachniveau die Kurse absolvieren. Unser Ansatz ist es, diese Menschen jetzt schnellstmöglich in Arbeit zu bringen und parallel dazu mit weiteren sprachlichen und beruflichen Qualifizierungen zu begleiten.“ Spracherwerb und Berufseinstieg sollen nach Willen der Agentur für Arbeit gleichzeitig erfolgen.

Um möglichst vielen Menschen einen Job anbieten zu können, sind laut Ulf Steinmann, dem Leiter der Agentur für Arbeit Helmstedt, die Unternehmen gefragt: „Neben möglichen Sprachbarrieren, haben die neuen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sicher auch viele Fragen rund um die Arbeit in Deutschland. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im gemeinsamen Arbeitgeber-Service der Arbeitsagentur und des Jobcenters stehen den Unternehmen dazu gern mit Rat und Tat zur Seite und begleiten diesen Prozess.“ Der Arbeitgeberservice könnte etwa Sprechtage für Vorstellungsgespräche oder Probearbeitstage organisieren. Interessierte Unternehmen können sich unter (0800) 4 5555 20 bei der Agentur für Arbeit melden.

