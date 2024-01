Querenhorst. Am Donnerstag soll im nördlichen Teil des Lappwaldes gejagt werden. Damit keine Tiere vor Fahrzeuge laufen, wird die Straße gesperrt.

Das Niedersächsische Forstamt Wolfenbüttel bejagt am Donnerstag den nördlichen Teil des Lappwaldes - das Waldgebiet Ölper zwischen Querenhorst, Ahmstorf und Rottorf. Laut Mitteilung wird demnach die Kreisstraße 51 zwischen Querenhorst und Rottorf am Donnerstag von 9.30 bis 13.30 Uhr voll gesperrt. Zudem werden Besucher gebeten, den Wald am Donnerstag zu meiden.

Tiere könnten auf die Fahrbahn laufen

„Die Straßensperrung ist notwendig, da während der Jagd plötzlich Wildtiere oder Hunde die Straße queren können“, informiert das Forstamt. Die neue Revierleiterin Lena Peter von der Revierförsterei Bahrdorf bittet um Verständnis. Das Forstamt appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, mit besonderer Aufmerksamkeit zu fahren und die Geschwindigkeitsbegrenzung einzuhalten.

Die Jäger wollen insbesondere den Wildschweinbestand verkleinern. Forstamtsleiter Andreas Baderschneider erklärt: „Die Reduzierung der Wildschweinbestände ist insbesondere zur Verminderung der Seuchengefahr durch die Afrikanische Schweinepest und zur Vermeidung von Schäden in der Landwirtschaft erforderlich.“

