Helmstedt. Offensichtlich wahllos demolierten die Täter in der Nacht zu Samstag in fünf Straßen die Pkw. Wer hat etwas bemerkt?

In der Nacht auf Samstag haben unbekannte Täter in Helmstedt mindestens zwölf Außenspiegel von geparkten Pkw zerstört. Die Reihe der Sachbeschädigungen führte von der Teichstraße über die Carlstraße, Meibohmstraße, Friedrichstraße und Conringstraße bis zum Pastorenweg. Offensichtlich wahllos wählten sie dabei die Pkw aus, welche sie mit einem zur Zeit unbekannten Gegenstand beschädigten, informiert die Polizei Helmstedt. Zeugenhinweise und Rückfragen bitte an das Polizeikommissariat Helmstedt, unter (05351) 5210.

red