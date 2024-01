Helmstedt. Am Freitag blockierten Bauern, Handwerker und Dienstleister gemeinsam mehrere Autobahnauffahrten. Der Protest geht offenbar alle etwas an.

Es geht weiter. Die Landwirte im Landkreis Helmstedt halten den Druck auf die Bundespolitik weiter aufrecht. Am Freitagmorgen blockierten sie ab sechs Uhr erneut die Autobahnauffahrten Helmstedt-Zentrum, Helmstedt-West, Rennau und Ochsendorf. Ihre Blockade war als Spontandemonstration angemeldet. Dass es den Bauern nicht alleine um Agrardiesel und Kfz-Steuer geht, hat sich inzwischen offenbar herumgesprochen. Sie bekommen Unterstützung aus verschiedenen Richtungen, Handel, Handwerk, Dienstleistung. Auch an diesem Freitag zeigten sie alle gemeinsam Flagge und bekamen aus vorbeifahrenden Autos immer wieder Zustimmungsbekundungen durch „Daumen hoch“, winken oder wohlwollendes Hupen. Bei so viel Licht gibt es auch Dunkel. Es gibt auch kritische Stimmen von Menschen aus dem Landkreis.