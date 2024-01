Helmstedt. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Straßenglätte. Auch in Helmstedt wurde das Pflaster in der Innenstadt am Nachmittag spiegelglatt.

Von eben auf jetzt wurde es am Donnerstagnachmittag in der Helmstedter Innenstadt spiegelglatt. Zu sehen war das nicht sofort, so fein waren die Nieseltröpfchen, die sich absetzten und auf dem tiefgefrorenen Boden sofort eine Eisbahn bildeten. Merkwürdigerweise waren besonders die rot gepflasterten Bereiche extrem glatt.

Die Stadt reagierte umgehend und schickte Streufahrzeuge in die Innenstadt, die eine Salzlösung verteilten. Geschäftsinhaber streuten Sand vor ihren Türen. Fußgänger mussten sofort einen Gang herunterschalten, auf den Autoverkehr hatte der feine Eisbelag zunächst keine Auswirkung. Der DWD warnt aber vor Sprühregen und gefrierender Nässe im Laufe des Abends und der Nacht zu Freitag.