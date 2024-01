Helmstedt. Seit dem 1. Januar 2024 muss die Gastronomie wieder 19 Prozent Mehrwertsteuer zahlen. Werden Schnitzel und Burger damit unbezahlbar?

Gastwirt Frank Schulze ist ein Mann der klaren Worte. Aktuell weiß der Vorsitzende der Schöninger Werbegemeinschaft nicht, wohin die Reise in seiner Branche geht, nur so viel: „Der Tunnel in der Gastronomie wird immer länger, immer kommt etwas Neues.“ Das Neue ist nie etwas Gutes. „Seit vier Jahren nur Mist“, fasst Schulze es zusammen. Trotz fleißiger Lobbyarbeit im Vorfeld, trotz Protesten des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes ist die Corona-Schonfrist vorbei. Seit dem 1. Januar 2024 gilt statt 7 Prozent wieder der erhöhte Satz von 19 Prozent auf Speisen in Restaurants. Geben die Gastwirte die Erhöhung in gleichem Maß an ihre Gäste weiter und werden Schnitzel und Burger bald unbezahlbar?