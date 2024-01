Helmstedt. Erstklässler sollen ab dem Schuljahr 2024/25 eine Wochenstunde mehr Unterricht bekommen. Helmstedts Stadtelternrat ist skeptisch.

Während der Bauernprotest weiter rollt, ist ein anderes Thema aus dem Blickfeld geraten: Im vergangenen Sommer gingen in Helmstedt Schüler, Eltern, Lehrer, aber auch Politiker gemeinsam auf die Straße, um eine Menschenkette für bessere Bildung zu bilden. Die anhaltend schlechte Unterrichtsversorgung speziell in Helmstedt und speziell an Grundschulen hatte den Protest ausgelöst. Wird jetzt alles besser, weil Niedersachsen für das Schuljahr 2024/25 die Wochenstundenzahl an Grundschulen schrittweise erhöhen will? So sollen Erstklässler statt 20 dann 21 Wochenstunden Unterricht haben. Alexandra Beckmann, Vorsitzende des Stadt- und des Kreiselternrates Helmstedt, sagt, was sie davon hält.