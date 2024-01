Helmstedt. Die niedrigen Temperaturen sorgen für vereiste Flächen. Ob und wann Gewässer dann betreten werden können, lesen Sie hier.

Eispartys in Schöningen, Eisvergnügen in Helmstedt und Essenrode, rasante Eishockey-Spiele in Wendhausen – nicht nur in den genannten Orten, sondern auf nahezu jedem Dorfteich herrschte in früheren Zeiten Hochbetrieb bei Tiefsttemperaturen. Und wie steht es heute ums Vergnügen auf zugefrorenen Gewässern? Hier ein Versuch, sich dem Thema zu nähern.