Helmstedt. Der Junge ist schwerverletzt. Die Frau übersah ihn, als er auf einem Fußgängerüberweg unterwegs war. In Schöningen stoppte die Polizei einen Senior.

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Helmstedt im Bereich der Leipziger Straße, Ecke Brunnenweg ist ein 11 Jahre alter Schüler schwer verletzt worden. Wie die Polizei schreibt, befuhr eine 45-jährige VW Crafter-Fahrerin am frühen Montagmorgen gegen 7.30 Uhr die Leipziger Straße und wollte nach rechts in den Brunnenweg abbiegen.

Der Schüler war in diesem Moment dabei, den Fußgängerüberweg auf dem Brunnenweg zu überqueren. Die Pkw-Fahrerin übersah den Jungen, und es kam zu einem Zusammenstoß. Der schwerverletzte 11-Jährige kam mit einem Rettungswagen in die Klinik nach Helmstedt.

Unsichere Fahrweise – Polizei stoppt Pkw-Fahrer mit 1,67 Promille

Der Polizei ist am Montagvormittag in der Helmstedter Straße in Schöningen ein Pkw-Fahrer aufgefallen. Die Beamten befuhren ein Tankstellengelände, als ihnen die unsichere Fahrweise des vor ihnen nach links auf die Helmstedter Straße abbiegenden Opel-Fahrers stutzig machte. Bei der Kontrolle des 83 Jahre alten Autofahrers stellte die Polizei laut Mitteilung Atemalkohol fest. Ein freiwilliger Alcotest ergab einen Wert von 1,67 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet, die in der Klinik in Helmstedt entnommen wurde. Den Führerschein des Seniors stellten die Beamten sicher.

red