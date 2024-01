Königslutter. Walter Dieckmann und Werner Köthke sind seit der Gründung aktiv dabei. Was sie für den Club getan haben, lesen Sie hier.

Erneut konnte der Lions Club Kaiser Lothar Königslutter das Philharmonic Volkswagen Orchestra unter der Leitung von Hans Ulrich Kolf für ein Benefizkonzert gewinnen. Am Sonntag füllten laut Mitteilung des Clubs die Musikfreunde aus Königslutter den Königshof-Festsaal dankten den Musikanten mit reichlich Beifall. Stürmisch beklatscht wurden die Zugaben und zuletzt, nach gut zwei Stunden Konzert, der Radetzkymarsch.

Nach der Begrüßung durch den Lions-Präsidenten Carsten Überschär gab es Auszeichnungen mit dem Special Award (Activity Award der Lions) an zwei Mitglieder, die seit der Gründung im Jahr 1997 dabei sind und sich durch ehrenamtliche Arbeit besonders verdient gemacht haben, heißt es in der Mitteilung.

Zwei Lions Club Mitglieder wurden ausgezeichnet

Walter Dieckmann war für ein Jahr bis 2013 Präsident. „Ohne seinen Einsatz gäbe es die Konzerte des VW Orchesters hier nicht. Wir verdanken sie seiner persönlichen Freundschaft zu Hans Ulrich Kolf, und somit einmal im Jahr den musikalischen Highlight in Königslutter. Er hat unter anderem aktiv bei der Planung und Durchführung der traditionellen Hubertusessen des Clubs mitgewirkt. Das Bläsercorps war immer mit dabei“, lautete die Laudatio an diesem Tag.

Werner Köthke amtierte auch für ein Jahr bis 2021 als Präsident. „Sein Name ist mit Musik verbunden. Er hat den Chor ins Leben gerufen und für unterhaltsame Auftritte bei den internen Veranstaltungen, auch mit seiner Familienband, gesorgt. Dazu gehörte auch der Lions-Ball. Werner Köthke hat mit dem Lions Club einen Förderverein zur Gestaltung des Domumfeldes gegründet“, lauteten die Dankesworte für Köthke.

Carsten Überschär nahm die Ehrung für die beiden engagierten Clubmitglieder persönlich vor. © Werner Gantz | Lions Club Königslutter

Vielfältiges Musikprogramm beim Benefizkonzert in Königslutter

Die Musikfolge begann mit dem Walzer „Frühlingsstimmen“ von Johann Strauss. Dieser Komponist war in der Programmfolge recht oft wie einer schnellen und der Pizzicato Polka, dem Walzer Wiener Blut, der Indigo Ouvertüre, dem Einzugsmarsch aus der Operette des Zigeunerbarons und dem Walzer „Wiener Bonbons“ vertreten. Weitere Titel von bekannten Komponisten waren Blue Tango, Belle of the Ball Plink, Plunk, Punk und Valse Fantasie, Serenata, Espana Waltz, zur Überraschung die Schlagermelodie bekannt durch Cindy und Bert - Wenn die Rosen erblühen in Malaga.

Es moderierte der Musiklehrer Holger Lustermann. In Erinnerung an das mit großem Erfolg jährlich stattfindende Wiener Neujahrskonzert fragte er den Dirigenten Kolf, was er sich für heute wünscht. Seine spontane Antwort: „Auch wir hier möchten gefeiert werden!“ Und das wurden sie auch durch anhaltenden Beifall, heißt es in der Mitteilung weiter.

Mit dem Erlös der Veranstaltung werden in diesem Jahr Projekte der Grundschule Königslutter unterstützt.

Der Präsident Carsten Überschär, am Rednerpult, begrüßte das Orchester mit Hans Ulrich Kolf. © Werner Gantz | Lions Club Königslutter

red