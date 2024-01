Königslutter. An 80 Stationen wollten die Mädchen und Jungen in Königslutter Halt machen. Gesammelt wird für Amazonien – und damit auch für uns.

24 Mädchen und Jungen waren am Wochenende in Königslutter als Sternsinger unterwegs, überbrachten den Menschen Friedensbotschaften sowie Segen und baten um Spenden für Kinder in Not. In diesem Jahr werden über die vom katholischen Kindermissionswerk organisierten Aktion Spenden für das Projekt „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“ gesammelt.