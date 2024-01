Königslutter. Das Hochwasser lässt auch den Pegel des Baches ansteigen. Der Unterhaltungsverband Schunter kontrolliert.

Es rauscht und sprudelt derzeit ordentlich in Königslutter. Der kleine Bach Lutter, der die Domstadt durchquert, ist in diesen Tagen – wie auch viele andere Wasserläufe – gut gefüllt. Die Lutter fließt in einem künstlichen Bett durch die Stadt. Teils ist der Bach überbaut und der Pegelstand kann durch technische Einrichtungen austariert werden. Dafür und auch für die Pflege eines Großteils des Bachlaufes ist der Unterhaltungsverband Schunter (UVS) zuständig.