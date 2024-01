Helmstedt. Mädchen und Jungen machten sich als Sternsinger im Namen der drei Weisen Kaspar, Melchior und Balthasar samt Stern auf den Weg.

An drei Tagen waren sie als Sternsinger in Helmstedt unterwegs, die 16 Mädchen und Jungen aus der katholischen Kirchengemeinde St. Ludgeri. Sie brachten Frieden und erbaten Gottes Segen, Station machten sie etwa in Familien, Betrieben und Seniorenhäusern. Das taten sie sozusagen in Vertretung der drei Weisen Kaspar, Melchior und Balthasar samt Stern, der die Drei laut Evangelium einst zum Jesuskind führte. Am Freitagmittag beendeten sie ihre Mission für dieses Jahr im Ratssaal der Stadt Helmstedt, wo sie unter anderem vor Bürgermeister Wittich Schobert sangen, aus dem Evangelium lasen und Verse vortrugen, um anschließend um den Haussegen für das Rathaus und all seine Bediensteten zu bitten, erkennbar durch „20*C+M+B+24“.