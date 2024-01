Helmstedt. Das erste Baby 2024 kam zwar nicht an Neujahr, ist aber auch schon da. Diese Namen haben Eltern ihren Kindern am Häufigsten gegeben.

Am Neujahrstag 2024 erblickte kein neuer Erdenbürger im Helmstedter Helios-Klinikum St. Marienberg das Licht der Welt. Erst am Dienstag, 2. Januar, fand dann gegen 9.30 Uhr die erste Entbindung des Jahres 2024 in der Helmstedter Klinik statt. Mutter und Kind möchten aber privat bleiben.