Helmstedt. Auf der Bundesstraße zwischen Helmstedt und Morsleben hat am Donnerstagmorgen ein Auto Feuer gefangen. Die Feuerwehr rückte aus.

Die Feuerwehr Helmstedt ist am Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr zu einem Pkw-Brand auf der Bundesstraße 1 zwischen Helmstedt und Morsleben ausgerückt. Als die Kräfte eintrafen, brannte laut Mitteilung der Wagen bereits in voller Ausdehnung. Ein Trupp löschte das Feuer und bedeckte das Fahrzeug anschließend mit Löschschaum, um ein Wiederaufflammen zu verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben. Die Straße war während der Arbeiten, die etwa eine Stunde in Anspruch nahmen, gesperrt.

Nach dem Löschen bedeckte die Waehr den Wagen mit Löschschaum. © FMN | Feuerwehr Helmstedt

red