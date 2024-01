Helmstedt. Die Agentur für Arbeit Helmstedt legt einen Fokus auf die Weiterbildung und Qualifizierung von Arbeitslosen und Beschäftigten.

Zum Jahresende 2023 bleiben die Arbeitslosenzahlen auf konstantem Niveau. Trotz konjunktureller Schwäche gibt es mehr Beschäftige im Bezirk der Agentur für Arbeit Helmstedt. Wie die Agentur berichtet, stieg die Arbeitslosigkeit im Bezirk, zu dem neben Helmstedt auch Gifhorn und Wolfsburg zählen, leicht um 17 Personen beziehungsweise 0,2 Prozent auf 11.321 Personen. Im Vergleich zum Dezember 2022 waren es damit 337 oder 3,1 Prozent mehr Arbeitslose. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,3 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte über dem Vorjahresniveau.

Im Landkreis Helmstedt waren im Dezember 3.092 Menschen arbeitslos gemeldet, das waren 27 mehr als im Vormonat und 344 mehr als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote betrug 6,3 Prozent und liegt damit 0,7 Prozentpunkte über dem Vorjahresniveau.

„Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist zum Jahresende im Gesamtbezirk nahezu konstant geblieben. Regional betrachtet gab es in Wolfsburg weniger Arbeitslose und in den Landkreisen Gifhorn und Helmstedt mehr. Die schwächere Konjunktur im vergangenen Jahr machte sich auf dem Arbeitsmarkt vor allem in Form von geringeren Stellenmeldungen im Vergleich zum Vorjahr bemerkbar. Erfreulicherweise zeigen die neuen Beschäftigtenzahlen vom Juni 2023 jedoch, dass die Betriebe, trotz der schwierigen konjunkturellen Lage, ihre Beschäftigten halten und auch weiter einstellen und somit mehr Menschen in unserem Agenturbezirk versicherungspflichtig beschäftigt sind als im Vorjahr. Das freut uns sehr“, erläutert Ulf Steinmann, Leiter der Agentur für Arbeit Helmstedt und fährt fort: „Ein Fokus unserer Arbeit im neuen Jahr liegt - neben der Qualifizierung und Weiterbildung von Arbeitslosen und Beschäftigten - weiterhin und verstärkt darauf, die Menschen, die aus der Ukraine und auch diejenigen, die im Zuge der ersten Flüchtlingswelle 2015 /2016 zu uns gekommen sind, in Arbeit und Ausbildung zu vermitteln. Im Rahmen des von der Bundesregierung ausgerufenen Job-Turbos arbeiten wir intensiv daran, geflüchtete Menschen in unseren regionalen Arbeitsmarkt zu integrieren. Dazu appellieren wir auch an die Arbeitgeber: Melden Sie sich gern bei uns, wenn Sie Menschen mit Fluchthintergrund eine Chance in Ihrem Unternehmen bieten wollen. Wir beraten Sie gern zu unseren Unterstützungsmöglichkeiten.“

red